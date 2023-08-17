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"Карабах" в 10-й раз подряд сыграет в групповом раунде еврокубков

"Карабах" в 10-й раз подряд сыграет в групповом раунде еврокубков "Карабах" в 10-й раз подряд сыграет в групповом этапе еврокубков.
Футбол
17 августа 2023 г. 22:25
Карабах в 10-й раз подряд сыграет в групповом раунде еврокубков

"Карабах" в 10-й раз подряд сыграет в групповом раунде еврокубков.

Как сообщает Report, подопечные Гурбана Гурбанова обыграли в Финляндии местный ХИК со счетом 1:2 и по сумме двух матчей (игра в Баку также завершилась со счетом 2:1 в пользу агдамского клуба) завоевали путевку в плей-офф Лиги Европы УЕФА, таким образом гарантировав себе проход в групповой раунд Лиги конференций.

"Карабах" с сезона 2014/2015 года ежегодно выступает в групповых раундах еврокубков, в том числе 7 сезонов в Лиге Европы, по одному - в Лиге чемпионов(2017/2018) и Лиге конференций(2021/2022).

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" ardıcıl 10-cu dəfə avrokubokların qrup mərhələsinə vəsiqə qazanıb

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