"Карабах" уступил клубу из Польши в контрольном матче

Агдамский футбольный клуб "Карабах", находящийся в Австрии на сборах, провел очередной контрольный матч.

Агдамский футбольный клуб "Карабах", находящийся в Австрии на сборах, провел очередной контрольный матч.

Как передает Report , вторую игру в рамках сборов "скакуны" провели с польской "Легией". Встреча на "Кёссен Арене" завершилась победой последних со счетом 0:2.

Голы в составе победителей забили Марк Гуал (74-я минута) и Юрген Элитим Сепульведа (80-я минута).

Напомним, что в первом контрольном матче в рамках сборов в Австрии агдамский клуб сыграл вничью 3:3 с венгерским "Ференцварошем".

Контрольная игра

1 июля

20:00. "Карабах" (Азербайджан) - "Легия" (Польша) — 0:2

Голы: Марк Гуал, 74', Юрген Элитим Сепульведа, 80'

"Кёссен Арена", Австрия.