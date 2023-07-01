"Карабах" уступил клубу из Польши в контрольном матче

Агдамский футбольный клуб "Карабах", находящийся в Австрии на сборах, провел очередной контрольный матч.
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Голы в составе победителей забили Марк Гуал (74-я минута) и Юрген Элитим Сепульведа (80-я минута).
Напомним, что в первом контрольном матче в рамках сборов в Австрии агдамский клуб сыграл вничью 3:3 с венгерским "Ференцварошем".
Контрольная игра
1 июля
20:00. "Карабах" (Азербайджан) - "Легия" (Польша) — 0:2
Голы: Марк Гуал, 74', Юрген Элитим Сепульведа, 80'
"Кёссен Арена", Австрия.