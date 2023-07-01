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"Карабах" уступил клубу из Польши в контрольном матче

"Карабах" уступил клубу из Польши в контрольном матче Агдамский футбольный клуб "Карабах", находящийся в Австрии на сборах, провел очередной контрольный матч.
Футбол
1 июля 2023 г. 22:13
Карабах уступил клубу из Польши в контрольном матче

Агдамский футбольный клуб "Карабах", находящийся в Австрии на сборах, провел очередной контрольный матч.

Как передает Report, вторую игру в рамках сборов "скакуны" провели с польской "Легией". Встреча на "Кёссен Арене" завершилась победой последних со счетом 0:2.

Голы в составе победителей забили Марк Гуал (74-я минута) и Юрген Элитим Сепульведа (80-я минута).

Напомним, что в первом контрольном матче в рамках сборов в Австрии агдамский клуб сыграл вничью 3:3 с венгерским "Ференцварошем".

Контрольная игра
1 июля

20:00. "Карабах" (Азербайджан) - "Легия" (Польша) — 0:2
Голы: Марк Гуал, 74', Юрген Элитим Сепульведа, 80'
"Кёссен Арена", Австрия.

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Версия на азербайджанском языке Yoxlama oyunu: "Qarabağ" Polşa klubuna uduzub

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