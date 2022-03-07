"Карабах" установил новый рекорд в истории чемпионатов Азербайджана

"Qarabağ" Azərbaycan çempionatları tarixində yeni rekorda imza atıb

Обыграв “Габалу” со счетом 5:1 в XVIII туре Премьер-лиги Азербайджана, "Карабах" установил новый рекорд.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, агдамский клуб в 118-й раз в истории чемпионатов страны забил три и более голов в домашних матчах.

Это новый рекорд в истории соревнований с 1992 года. "Карабах“ оставил позади ”Нефтчи" с результативностью 117 голов.

Отметим, что первая домашняя игра "Карабаха" с тремя и более голами состоялась 6 мая 1992 года. 30 лет назад была одержана победа над Кюрдамирским “Ширваном” со счетом 6:0.