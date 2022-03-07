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"Карабах" установил новый рекорд в истории чемпионатов Азербайджана

"Карабах" установил новый рекорд в истории чемпионатов Азербайджана "Qarabağ" Azərbaycan çempionatları tarixində yeni rekorda imza atıb
Футбол
7 марта 2022 г. 13:54
Карабах установил новый рекорд в истории чемпионатов Азербайджана

Обыграв “Габалу” со счетом 5:1 в XVIII туре Премьер-лиги Азербайджана, "Карабах" установил новый рекорд.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, агдамский клуб в 118-й раз в истории чемпионатов страны забил три и более голов в домашних матчах.

Это новый рекорд в истории соревнований с 1992 года. "Карабах“ оставил позади ”Нефтчи" с результативностью 117 голов.

Отметим, что первая домашняя игра "Карабаха" с тремя и более голами состоялась 6 мая 1992 года. 30 лет назад была одержана победа над Кюрдамирским “Ширваном” со счетом 6:0.

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Версия на английском языке Qarabag set new record in history of Azerbaijan championships
Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" Azərbaycan çempionatları tarixində yeni rekord müəyyənləşdirib

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