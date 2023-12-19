"Карабах" установил новый рекорд в чемпионате Азербайджана

"Карабах" установил новый рекорд в истории чемпионатов Азербайджана.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, представитель Агдама стал самым результативным в матчах с одним и тем же соперником.
Коллектив, главным тренером которого является Гурбан Гурбанов, одержал победу над “Нефтчи" в XVII туре Премьер-лиги со счетом 2:0.
Хамиду Кейта, автор последнего гола в матче, забил 120-й гол “Карабаха” в азербайджанском дерби. Представитель Агдама достиг этого показателя в 93-м матче.
Предыдущий рекорд принадлежал "Нефтчи". Бакинцы забили 119 голов в матчах с "Шамахы".