"Карабах" установил новый рекорд в чемпионате Азербайджана

"Карабах" установил новый рекорд в истории чемпионатов Азербайджана.

"Карабах" установил новый рекорд в истории чемпионатов Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, представитель Агдама стал самым результативным в матчах с одним и тем же соперником.

Коллектив, главным тренером которого является Гурбан Гурбанов, одержал победу над “Нефтчи" в XVII туре Премьер-лиги со счетом 2:0.

Хамиду Кейта, автор последнего гола в матче, забил 120-й гол “Карабаха” в азербайджанском дерби. Представитель Агдама достиг этого показателя в 93-м матче.

Предыдущий рекорд принадлежал "Нефтчи". Бакинцы забили 119 голов в матчах с "Шамахы".