​​​​​​​"Карабах" улучшил позиции в рейтинге УЕФА

"Карабах" улучшил позиции в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после победы над шведским "Хеккеном" (2:1) в рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА в Баку.

"Карабах" улучшил позиции в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после победы над шведским "Хеккеном" (2:1) в рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА в Баку.

Как сообщает Report, агдамский клуб поднялся на 59-ю строчку рейтинга, составленного по сумме коэффициентов, набранных за последние 5 сезонов. "Карабах" делит эту позицию с итальянским клубом "Фиорентина".

На счету подопечных Гурбана Гурбанова 31 тыс. очков, 9 тыс. из которых они набрали в нынешнем сезоне. С таким активом агдамский клуб в рейтинге УЕФА опережает испанскую "Валенсию", английские "Лестер", "Астон Вилла", "Ньюкасл", германские "Вольфсбург" и "Боруссия Мёнхенгладбах".

Рейтинг УЕФА возглавляет английский "Манчестер Сити", на счету которого 141 тыс. очков.