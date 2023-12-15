О нас

​​​​​​​"Карабах" улучшил позиции в рейтинге УЕФА

​​​​​​​"Карабах" улучшил позиции в рейтинге УЕФА "Карабах" улучшил позиции в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после победы над шведским "Хеккеном" (2:1) в рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА в Баку.
Футбол
15 декабря 2023 г. 12:19
​​​​​​​Карабах улучшил позиции в рейтинге УЕФА

"Карабах" улучшил позиции в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после победы над шведским "Хеккеном" (2:1) в рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА в Баку.

Как сообщает Report, агдамский клуб поднялся на 59-ю строчку рейтинга, составленного по сумме коэффициентов, набранных за последние 5 сезонов. "Карабах" делит эту позицию с итальянским клубом "Фиорентина".

На счету подопечных Гурбана Гурбанова 31 тыс. очков, 9 тыс. из которых они набрали в нынешнем сезоне. С таким активом агдамский клуб в рейтинге УЕФА опережает испанскую "Валенсию", английские "Лестер", "Астон Вилла", "Ньюкасл", германские "Вольфсбург" и "Боруссия Мёнхенгладбах".

Рейтинг УЕФА возглавляет английский "Манчестер Сити", на счету которого 141 тыс. очков.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Qarabağ” UEFA reytinqində irəliləyib

Самое читаемое

В Москве позитивно восприняли инициативу назвать одну из улиц именем Гейдара Алиева
В Москве позитивно восприняли инициативу назвать одну из улиц именем Гейдара Алиева
10 декабря 2023 г. 00:13
В Палестине заявили об ответственности США за атаки Израиля по сектору Газа
В Палестине заявили об ответственности США за атаки Израиля по сектору Газа
10 декабря 2023 г. 14:33
Председатель Конгресса Перу:  Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Азербайджаном
ФотоПредседатель Конгресса Перу:  Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Азербайджаном
11 декабря 2023 г. 03:45
В Баку произошло ДТП, введено временное ограничение движения
В Баку произошло ДТП, введено временное ограничение движения
12 декабря 2023 г. 15:46
Прокуратура Стамбула потребовала ареста сына президента Сомали после ДТП
Прокуратура Стамбула потребовала ареста сына президента Сомали после ДТП
8 декабря 2023 г. 14:13
В Грузии открылась фотовыставка, посвященная 100-летию Гейдара Алиева
ФотоВ Грузии открылась фотовыставка, посвященная 100-летию Гейдара Алиева
8 декабря 2023 г. 21:59
Южная Корея и США намерены укреплять сотрудничество в сфере новых технологий
Южная Корея и США намерены укреплять сотрудничество в сфере новых технологий
9 декабря 2023 г. 14:50
В Баку автомобиль сбил двух пешеходов
В Баку автомобиль сбил двух пешеходов
10 декабря 2023 г. 00:42
Президент Азербайджана в Сербии проинформировал о дальнейших планах нашей страны в энергетической сфере
Президент Азербайджана в Сербии проинформировал о дальнейших планах нашей страны в энергетической сфере
10 декабря 2023 г. 14:26
Община: Армяне Карабаха не могут избавиться от расистской идеологии, сказок о миацуме
Община: Армяне Карабаха не могут избавиться от расистской идеологии, сказок о "миацуме"
11 декабря 2023 г. 14:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi