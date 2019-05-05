​«Карабах» стал в пятый раз подряд чемпионом Азербайджана

Определился победитель Премьер-лиги Азербайджана сезона 2018/2019.

Как передаёт Report, «Карабах» в целом седьмой и в пятый раз подряд стал чемпионом Азербайджана.

Агдамский клуб победил «Сабаил» со счетом 4:0.

В матче на республиканском стадионе им. Т.Бахрамова счет открылся на 21-й минуте, отметился М.Мадейра. На 42-й, 69-й и 87-й минутах матча хет-триком отметился М.Мадатов.

После этой победы «Карабах» с 63 очками за один тур до завершения чемпионата стал недосягаемым для «Нефтчи». «Нефтчи», одержав победу на выезде над «Габала» со счетом 3:1 завоевал серебряные медали.