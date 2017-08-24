Азербайджанский футбольный клуб впервые в истории вышел в групповой этап ЛЧ

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ В ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Копенгаген» принимал на своём поле «Карабах».

Как передает Report, встреча проходила на стадионе «Паркен» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе датской команды забитые мячи на свой счёт записал Федерико Сантандер и Андрия Павлович. За «Карабах» гол забил Дино Ндлову. В первом матче азербайджанцы победили со счётом 1:0. Таким образом, за счёт гола на чужом поле «Карабах» пробился в групповой этап Лиги чемпионов, а «Копенгаген» турнир покинул. «Карабах» стал первым в истории клубом из Азербайджана, который выступит в групповом этапе ЛЧ.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 2-й матч

Копенгаген – Карабах - 2:1

1:0 – Сантандер – 45, 1:1 – Ндлову – 63, 2:1 – Павлович – 66