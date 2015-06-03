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    "Карабах" стал обладателем Кубка Азербайджана по футболу - ФОТО

    Церемония вручения наград завершилась салютом

    Габала. 3 июня. REPORT.AZ/ В Габале завершился финальный матч Кубка Азербайджана по футболу, в котором встречались клубы "Карабах" и "Нефтчи". Как сообщает Report, "Карабах" победил со счетом 3:1 и тем самым в четвертый раз завоевал этот почетный трофей.

    В составе агдамской команды дублем отметился Рейналдо. Отличился также Муарем Муарем. У соперников гол забил Эрнест Нфор.

    По завершению встречи футболистам "Карабаха" были представлены золотые медали, а президент Профессиональной футбольной лиги Рамин Мусаев передал кубок капитану команды-чемпиона - Рашаду Садыгову.

    Церемония вручения наград завершилась салютом.

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