"Карабах" стал командой, забившей наименьшее количество голов в групповом раунде Лиги чемпионов

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Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Определились команды, забившие наибольшее и наименьшее количество голов в ворота противника в групповом раунде Лиги чемпионов по футболу.

Как сообщает Report со ссылкой на InStat, наибольшее количество голов забито английским "Ливерпулем".

Ливерпульцы, одержавшие в последнем туре победу над российским "Спартаком" (7:0), в среднем забили 19 голов.

На втором месте - испанский "Реал Мадрид" с показателем 18,2, а на третьем - немецкая "Бавария" с 17 голами.

Самый слабый показатель среди выступивших в групповом раунде 32 клубов у чемпиона Азербайджана - "Карабаха". Агдамцы в среднем забили 6,3 гола.

Отметим, что разместившийся в группе С "Карабах" завершил групповой раунд на последней строчке с 2 очками.