"Карабах" стал командой, впервые одержавшей 13 побед в первых 13 играх сезона

"Карабах" стал командой, впервые одержавшей 13 побед в первых 13 играх нынешнего сезона в чемпионате страны.
Как сообщает Report со ссылкой на сайт Профессиональной футбольной Лиги, Агдамский клуб установил новый рекорд в истории чемпионатов Азербайджана по этому показателю.
Воспитанники Гурбана Гурбанова на выезде обыграли ”Туран Товуз" со счетом 2:0.
До нынешнего чемпионата "Карабах" дважды начинал сезон с 34 очками. До этого рекорд принадлежал “Нефтчи”, который начал 1992 год с 12 стартовых побед. И бакинцы, и Сумгайытский “Хазар”, прервавший серию их побед, одержали 12 побед в первых 13 матчах.
Набравшие больше всего очков в 13 играх
“Карабах”
39
2022/23
”Нефтчи"
36
1992
"Хазар Сумгайыт”
36
1992
”Нефтчи"
35
2000/01
”Нефтчи"
34
1996/97
“Карабах”
34
2017/18
“Карабах”
34
2003/04
”Сабах"
34
2022/23
Отметим, что несмотря на то, что в 1992 году за победу присуждалось 2 очка, таблица условно рассчитывалась по принципу 3 очков.