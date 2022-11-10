"Карабах" стал командой, впервые одержавшей 13 побед в первых 13 играх сезона

11:54

"Карабах" стал командой, впервые одержавшей 13 побед в первых 13 играх нынешнего сезона в чемпионате страны.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Профессиональной футбольной Лиги, Агдамский клуб установил новый рекорд в истории чемпионатов Азербайджана по этому показателю.

Воспитанники Гурбана Гурбанова на выезде обыграли ”Туран Товуз" со счетом 2:0.

До нынешнего чемпионата "Карабах" дважды начинал сезон с 34 очками. До этого рекорд принадлежал “Нефтчи”, который начал 1992 год с 12 стартовых побед. И бакинцы, и Сумгайытский “Хазар”, прервавший серию их побед, одержали 12 побед в первых 13 матчах.

Набравшие больше всего очков в 13 играх

“Карабах”

39

2022/23

”Нефтчи"

36

1992

"Хазар Сумгайыт”

36

1992

”Нефтчи"

35

2000/01

”Нефтчи"

34

1996/97

“Карабах”

34

2017/18

“Карабах”

34

2003/04

”Сабах"

34

2022/23

Отметим, что несмотря на то, что в 1992 году за победу присуждалось 2 очка, таблица условно рассчитывалась по принципу 3 очков.