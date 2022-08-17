"Карабах" сегодня сыграет первый матч против "Виктории" в плей-офф ЛЧ

Агдамский "Карабах" сегодня проведет свой очередной матч в Лиге чемпионов УЕФА (ЛЧ).

Агдамский "Карабах" сегодня проведет свой очередной матч в Лиге чемпионов УЕФА (ЛЧ).

Как сообщает Report , чемпион Азербайджана примет в Баку чешскую команду "Виктория" (Пльзень). Игра пройдет на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова и начнется в 20:45. Судить матч будет словенская бригада во главе с арбитром ФИФА Славко Винчичем.

Команды ранее уже встречались в еврокубках. В сезоне 2016/2017 представитель Пльзеня выиграл противостояние в рамках третьего квалификационного раунда ЛЧ. В первой игре, которая состоялась в Чехии, была зафиксирована нулевая ничья. В ответном матче команды вновь сыграли вничью - 1:1. Однако, благодаря выездному голу в Баку чешская команда вышла в плей-офф, где проиграла "Лудогорецу" из Беларуси.

В этом смысле противостояние с "Викторией" можно расценивать как шанс для реванша.

"Скакуны" выйдут на поле с серьезными потерями. Центральные защитники Максим Медведев и Кевин Медина не сыграют из-за травмы. Согласно последней информации, соперник будет играть в оптимальном составе.

Лига чемпионов

Плей-офф, первая игра

17 августа

20:45. "Карабах" (Азербайджан) – "Виктория" (Пльзень, Чехия)

Судьи: Славко Винчич, Томай Кланчник, Андрей Ковачич, Раде Обренович (Словения)

Судьи VAR: Нейс Кайтазович, Юре Прапротник (Словения)

Баку, Республиканский стадион имени Тофига Бахрамова

Отметим, что ответный матч состоится 23 августа на "Дусан Арене" в Пльзене и начнется в 23:00 по бакинскому времени.