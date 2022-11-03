"Карабах" сегодня может выйти в плей-офф Лиги Европы УЕФА

Сегодня будут сыграны последние матчи в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Сегодня "Карабах" проведет свой последний матч в рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, в VI туре группы G команда Гурбана Гурбанова примет немецкий клуб "Фрайбург".

Матч, который пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, будет обслуживать бригада белорусских арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым.

В другом поединке группы «Олимпиакос» примет в Греции французский «Нант». В настоящее время представитель Азербайджана, занимающий второе место с 7 очками, в случае победы выйдет в плей-офф вне зависимости от результата другого матча.

Лига Европы УЕФА

Группа G, VI тур

"Карабах" (Азербайджан) – "Фрайбург" (Германия)

Судья: Алексей Кульбаков (Беларусь).

Баку. Республиканский стадион имени Тофига Бахрамова

Очки: "Фрайбург" — 13, "Карабах" — 7, "Нант" — 6. "Олимпиакос" — 2.