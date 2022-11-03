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"Карабах" сегодня может выйти в плей-офф Лиги Европы УЕФА

"Карабах" сегодня может выйти в плей-офф Лиги Европы УЕФА Сегодня будут сыграны последние матчи в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
3 ноября 2022 г. 07:36
Карабах сегодня может выйти в плей-офф Лиги Европы УЕФА

Сегодня "Карабах" проведет свой последний матч в рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, в VI туре группы G команда Гурбана Гурбанова примет немецкий клуб "Фрайбург".

Матч, который пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, будет обслуживать бригада белорусских арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым.

В другом поединке группы «Олимпиакос» примет в Греции французский «Нант». В настоящее время представитель Азербайджана, занимающий второе место с 7 очками, в случае победы выйдет в плей-офф вне зависимости от результата другого матча.

Лига Европы УЕФА

Группа G, VI тур

"Карабах" (Азербайджан) – "Фрайбург" (Германия)

Судья: Алексей Кульбаков (Беларусь).

Баку. Республиканский стадион имени Тофига Бахрамова

Очки: "Фрайбург" — 13, "Карабах" — 7, "Нант" — 6. "Олимпиакос" — 2.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" bu gün UEFA Avropa Liqasında pley-offa yüksələ bilər

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