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"Карабах" сегодня может официально оформить чемпионство

"Карабах" сегодня может официально оформить чемпионство Сегодня стартует XXV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
3 мая 2022 г. 07:47
Карабах сегодня может официально оформить чемпионство

Сегодня стартует XXV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в первый игровой день пройдут два матча.

Тур откроется встречей в Шамахе, где местный клуб примет столичный "Сабаил".

Во втором поединке дня лидер "Карабах" встретится с "Сабах". Ничьей будет достаточно команде Гурбана Гурбанова, чтобы официально оформить чемпионство.

Премьер-лига Азербайджана, XXV тур

3 мая

16:30. "Шамаха" - "Сабаил"

Шамахинский городской стадион.

19:00. "Карабах" - "Сабах"

"Азерсун Арена".

Отметим, что тур завершится 4 мая матчами "Зиря" - "Габала" и «Сумгайыт" - "Нефтчи".

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" bu gün çempionluğunu rəsmiləşdirə bilər

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