"Карабах" сегодня может официально оформить чемпионство

Сегодня стартует XXV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, в первый игровой день пройдут два матча.
Тур откроется встречей в Шамахе, где местный клуб примет столичный "Сабаил".
Во втором поединке дня лидер "Карабах" встретится с "Сабах". Ничьей будет достаточно команде Гурбана Гурбанова, чтобы официально оформить чемпионство.
Премьер-лига Азербайджана, XXV тур
3 мая
16:30. "Шамаха" - "Сабаил"
Шамахинский городской стадион.
19:00. "Карабах" - "Сабах"
"Азерсун Арена".
Отметим, что тур завершится 4 мая матчами "Зиря" - "Габала" и «Сумгайыт" - "Нефтчи".