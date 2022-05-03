"Карабах" сегодня может официально оформить чемпионство

Сегодня стартует XXV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня стартует XXV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в первый игровой день пройдут два матча.

Тур откроется встречей в Шамахе, где местный клуб примет столичный "Сабаил".

Во втором поединке дня лидер "Карабах" встретится с "Сабах". Ничьей будет достаточно команде Гурбана Гурбанова, чтобы официально оформить чемпионство.

Премьер-лига Азербайджана, XXV тур

3 мая

16:30. "Шамаха" - "Сабаил"

Шамахинский городской стадион.

19:00. "Карабах" - "Сабах"

"Азерсун Арена".

Отметим, что тур завершится 4 мая матчами "Зиря" - "Габала" и «Сумгайыт" - "Нефтчи".