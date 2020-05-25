"Карабах" - рекордсмен, "Нефтчи" - антирекордсмен

Международный центр спортивных исследований (CIES) провел исследование о клубах и главных тренерах 84 стран мира на национальном чемпионате.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, в исследовании, охватывающем 2015-2019 годы, опубликован рейтинг клубов, которые за это время поменяли наибольшее или наименьшее количество главных тренеров.

Только 30 из 766 указанных в списке команд за последние 5 лет доверились одному специалисту. Среди них есть и "Карабах". По количеству матчей среди рекордсменов 48-летний главный тренер занял 12-е место.

Второй лучший показатель среди азербайджанских клубов принадлежит "Габале" и "Сумгайыту". За указанный период обе команды воспользовались услугами 4 главных тренеров. На третьем месте "Кешля" (6), на четвертом - "Нефтчи" (8).

Отметим, что в период с 2015-го по 2019-ый год больше всех главных тренеров меняла боливийская команда "Реал Потоси". За последние 5 лет ее возглавили 20 специалистов.