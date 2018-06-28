"Карабах" расстался с украинским вратарем

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Карабах" расстался с еще одним вратарём.

Как сообщает Report, контракт с Андреем Каниболоцким был прекращен на основе взаимной договоренности.

Агдамский клуб поблагодарил Каниболоцкого за оказанные услуги, пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

Отметим, что ранее "Карабах" расстался с вратарем сборной Боснии и Герцеговины Ибрагимом Шехичем. В настоящее время на этой позиции в команде остался только Шахруддин Магомедалиев.