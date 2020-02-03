"Карабах" расстался с еще одним футболистом.

Как сообщает Report со ссылкой на страницу агдамского клуба в Facebook, это испанский полузащитник Дани Кинтана.

Предположительно, он будет выступать в Премьер-лиге Китая. Клуб поблагодарил Дани Кинтана за деятельность во благо команды.

Отметим, что 33-летний футболист выступал в азербайджанской команде с 2015 года.

Напомним, что ранее "Карабах" расстался с Симеоном Славчевым ("Левски", Болгария), Асмиром Беговичем ("Милан", Италия) и Ричардом Алмейда ("Банияс", ОАЭ).