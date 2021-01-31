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"Карабах" распрощался с Дональдом Герье

"Карабах" распрощался с Дональдом Герье Гаитянский защитник Дональд Герье покинул агдамский "Карабах".
Футбол
31 января 2021 г. 19:05
Карабах распрощался с Дональдом Герье
Дональд Герье

Гаитянский защитник Дональд Герье покинул агдамский "Карабах".

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, соглашение с 32-летним футболистом было аннулировано на основе взаимной договоренности.

Отметим, что Дональд Герье покинул Азербайджан во время зимнего перерыва и поздно вернулся в расположение команды. По этой причине его отправили в резервный состав и оштрафовали на 20 тысяч манатов.

Игрок сборной Гаити Дональд Герье выступал за "Карабах" с 2017 по 2019 год. Летом 2019 года он перешел в "Нефтчи", но в сезоне 2020/2021 вернулся обратно.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" Donald Gerye ilə vidalaşdı

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