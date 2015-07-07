​"Карабах" провел последнюю тренировку в Австрии

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Азербайджанская футбольная команда "Карабах" провела последнюю тренировку в Австрии. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, представитель Агдама вчера провел 90-минутную тренировку на стадионе поселка Кёссен в 19:30 по местному времени (в 22:30 по бакинскому времени).

Команда под руководством Гурбана Гурбанова сегодня проведет последнюю тренировочную игру с российским клубом "Локомотив" (Москва). Матч начнется в 21:30 по бакинскому времени.

Отметим, что "Карабах", находящийся с 18 июня на сборах в Австрии, завтра вернется на родину. 15 июля победитель азербайджанской премьер-лиги в Баку выйдет на первый матч во второй классификационном туре. Его соперником будет "Рудар" (Черногория). Игра состоится на стадионе имени Тофига Бахрамова и начнется в 21:30.