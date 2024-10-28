О нас

"Карабах" провел 500-й матч в чемпионатах Азербайджана под наставничеством Гурбана Гурбанова

"Карабах" провел 500-й матч в чемпионатах Азербайджана под наставничеством Гурбана Гурбанова
Футбол
28 октября 2024 г. 12:05
Карабах провел 500-й матч в чемпионатах Азербайджана под наставничеством Гурбана Гурбанова

Футбольный клуб "Карабах" провел 500-й матч в чемпионатах Азербайджана под наставничеством Гурбана Гурбанова.

Как сообщили Report в пресс-службе Профессиональной футбольной лиги, матч "Карабах" - "Шамахы" 6-го тура Премьер-лиги Азербайджана стал юбилейным для агдамского клуба.

Этот матч завершился со счетом 3:0.

Дебют Гурбанова, работающего в "Карабахе" уже 17-й сезон, состоялся 9 августа 2008 года в выездном матче против "Бакылы" (2:1). За время его работы главным тренером агдамский клуб одержал 315 побед в Премьер-лиге, 116 раз сыграл вничью и потерпел 69 поражений.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Qurban Qurbanov "Qarabağ"ı Azərbaycan çempionatında 500-cü oyuna çıxarıb

Самое важное

Путин: Роль Азербайджана в развитии транспортных маршрутов очень важна
Путин: Роль Азербайджана в развитии транспортных маршрутов очень важна
24 октября 2024 г. 14:29
Президенты Азербайджана и Казахстана встретились в Казани
ФотоПрезиденты Азербайджана и Казахстана встретились в Казани
23 октября 2024 г. 21:36
Джозеф Байден призвал Азербайджан и Армению завершить работу над мирным соглашением в этом году
Джозеф Байден призвал Азербайджан и Армению завершить работу над мирным соглашением в этом году
21 октября 2024 г. 14:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi