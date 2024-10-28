"Карабах" провел 500-й матч в чемпионатах Азербайджана под наставничеством Гурбана Гурбанова

Футбольный клуб "Карабах" провел 500-й матч в чемпионатах Азербайджана под наставничеством Гурбана Гурбанова.

Как сообщили Report в пресс-службе Профессиональной футбольной лиги, матч "Карабах" - "Шамахы" 6-го тура Премьер-лиги Азербайджана стал юбилейным для агдамского клуба.

Этот матч завершился со счетом 3:0.

Дебют Гурбанова, работающего в "Карабахе" уже 17-й сезон, состоялся 9 августа 2008 года в выездном матче против "Бакылы" (2:1). За время его работы главным тренером агдамский клуб одержал 315 побед в Премьер-лиге, 116 раз сыграл вничью и потерпел 69 поражений.