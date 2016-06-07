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    ​"Карабах" проведет товарищескую встречу с вице-чемпионом России

    Соперником клуба станет ФК Ростов

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Определился соперник клуба "Карабах" на предстоящей в Австрии второй товарищеской встрече во время учебно-тренировочного сбора.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, агдамская команда встретится с вице-чемпионом России - командой "Ростов".

    Встреча пройдет 28 июня. Отмечается, что до этого на первом проверочном матче "Карабах" встретится с представителем Австрии - командой "Ваккер".

    Главным тренером клуба "Ростов" является Курбан Бердыев. Оба клуба в сезоне 2016-2017 будут бороться в Лиге чемпионов. 

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