"Карабах" проведет домашние матчи на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова

Клуб "Карабах" обратился в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ).

Клуб "Карабах" обратился в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ).

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт ПФЛ, клуб попросил разрешения на проведение домашних матчей на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова с связи с проводимыми ремонтно-восстановительными работами на "Азерсун Арена".

Принимая во внимание обращение "Карабаха", а также работы, проводимые на "Азерсун Арена", ПФЛ принял решение о проведении матча VI тура между клубами "Карабах" и "Сабах" (с сохранением даты и времени) и других домашних матчей футбольного клуба "Карабах" на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова до следующего официального уведомления.