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"Карабах" проведет домашние матчи на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова

"Карабах" проведет домашние матчи на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова Клуб "Карабах" обратился в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ).
Футбол
5 сентября 2023 г. 15:26
Карабах проведет домашние матчи на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова

Клуб "Карабах" обратился в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ).

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт ПФЛ, клуб попросил разрешения на проведение домашних матчей на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова с связи с проводимыми ремонтно-восстановительными работами на "Азерсун Арена".

Принимая во внимание обращение "Карабаха", а также работы, проводимые на "Азерсун Арена", ПФЛ принял решение о проведении матча VI тура между клубами "Карабах" и "Сабах" (с сохранением даты и времени) и других домашних матчей футбольного клуба "Карабах" на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова до следующего официального уведомления.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" Premyer Liqadakı ev oyunlarını mərkəzi arenada keçirəcək

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