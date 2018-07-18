"Карабах" прошел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов - ФОТО

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Агдамский "Карабах" сыграл в ничью в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов со словенской "Олимпией".

Как сообщает Report, сыграв вничью в ответном матче (0:0), "Карабах" пробился во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Напомним, что в гостях "Карабах" одержал победу со счетом 1:0.

Отметим, что во втором раунде "Карабах" сыграет с албанским "Кукеси".