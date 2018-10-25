"Карабах" проиграл "Ворскле" в родных стенах

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Карабах" в проиграл украинской "Ворскле" минимальным счетом в матче 3-го тура Лиги Европы. Игра прошла на Бакинском олимпийском стадионе.

Как передает Report, единственный мяч в ворота хозяев поля забил 10-й номер украинцев Владислав Кулач на 48-й минуте матча. Это уже подряд третье поражение "Карабаха" в Лиге Европы.

Ранее агдамцы проиграли в Баку лондонскому "Арсеналу" со счетом 3:0, и в гостях уступили португальскому "Спортингу" со счетом 2:0.

На данный момент карабахцы занимают последнее место в турнирной таблице. Их опережает "Ворскла" с 3 очками.

"Арсенал" который в этом туре обыграл "Спортинг" в Португалии стал единоличным лидером группы с 9 очками. "Спортинг" с 6 очками на втором месте.