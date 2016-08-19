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    "Карабах" проиграл в рамках первого матча раунда плей-офф Лиги Европы

    Матч завершился победой хозяев поля — 1:0

    Баку. 19 Августа. REPORT.AZ/ В первом квалификационном матче Лиги Европы шведский "Гётеборг" дома минимально переиграл "Карабах".

    Как передает Report, матч завершился победой хозяев поля — 1:0.

    Единственный мяч на 56-й минуте забил Альбек со штрафного.

    Ответная игра между этими командами состоится через неделю в Азербайджане.

    Лига Европы, 4-й отборочный раунд, первые матчи

    "Гётеборг" – "Карабах" – 1:0 (0:0)

    Голы: Альбек 56’ – 1:0

    "Гётеборг": Альвбоге, Саломонссон, Бьярсмюр, Рогне, Scott, Рикс (Нордстрём 88’), Альбек, Петтерссон, Анкерсен, Хюсен (Смедберг-Даленсе 83’), Боман

    Запасные: Йонссон, Йоханссон, Омарссон, Дальберг, Сабах

    "Карабах": Шехич, Медведев, Гусейнов, Садигов, Аголи, Кинтана, Мичел, Гараев, Алмейда, Муарем (Алескеров 72’), Рейналдо

    Запасные: Эль-Жадеяуи, Гурбанов, Амиргулиев, Юнусзаде, Мадатов, Магомедалиев

    18 августа. Стадион "Гамла Уллеви" (Гётенбург).

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