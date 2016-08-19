"Карабах" проиграл в рамках первого матча раунда плей-офф Лиги Европы

Матч завершился победой хозяев поля — 1:0

19 августа, 2016 04:10

https://report.az/storage/news/d3cf29e5ce49fe2ed97126a44e1e5adf/f6846019-de78-4f19-833b-bb6dbe88c7c5_292.jpg Баку. 19 Августа. REPORT.AZ/ В первом квалификационном матче Лиги Европы шведский "Гётеборг" дома минимально переиграл "Карабах". Как передает Report, матч завершился победой хозяев поля — 1:0. Единственный мяч на 56-й минуте забил Альбек со штрафного. Ответная игра между этими командами состоится через неделю в Азербайджане. Лига Европы, 4-й отборочный раунд, первые матчи "Гётеборг" – "Карабах" – 1:0 (0:0) Голы: Альбек 56’ – 1:0 "Гётеборг": Альвбоге, Саломонссон, Бьярсмюр, Рогне, Scott, Рикс (Нордстрём 88’), Альбек, Петтерссон, Анкерсен, Хюсен (Смедберг-Даленсе 83’), Боман Запасные: Йонссон, Йоханссон, Омарссон, Дальберг, Сабах "Карабах": Шехич, Медведев, Гусейнов, Садигов, Аголи, Кинтана, Мичел, Гараев, Алмейда, Муарем (Алескеров 72’), Рейналдо Запасные: Эль-Жадеяуи, Гурбанов, Амиргулиев, Юнусзаде, Мадатов, Магомедалиев 18 августа. Стадион "Гамла Уллеви" (Гётенбург).

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.