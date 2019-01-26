"Карабах" проиграл донецкому "Шахтёру" в последнем контрольном матче в Анталии

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" провел свой сегодня последний матч на учебно-тренировочных сборах в Анталии.

Как сообщает Report, агдамская команда сыграла с клубом "Шахтёр" (Донецк).

Матч, состоявшийся на стадионе Gloria Sports Arena в поселке Белек, завершился победой "Шахтёра" со счётом 3:1. В первом тайме донецкий клуб в течение одной минуты забил 2 гола. Жуниор Мораес отличился на 26-ой минуте матча, на 27-ой минуте гол забил Марлос. После перерыва стороны забили по одному голу. На 64-й минуте Абдуллах Зубир сократил разрыв в счете, однако на 76-й минуте игрок соперников Михаил Мудрик забил третий гол.