Карабах проиграл АПОЭЛ и продолжит в Лиге Европы

В Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова завершился ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Карабахом» и кипрским АПОЭЛ.

Как сообщает Report к середине первого тайма гости завладели преимуществом, стали больше времени проводить на половине поля агдамцев. А на 34-й минуте случился гол в ворота хозяев поля. Мичел ошибся вблизи своих ворот, мячом завладел соперник и капитан Рашад Садыхов нарушил правила в штрафной. Судья тут же указал на 11-метровую отметку, с которой точно пробил Томас Де Винсенти.

На 68-й минуте встречи "Карабах" вновь пропустил. В очередной раз агдамцы неудачно действовали в защите, после чего мяч у линии штрафной получил Урош Матич, который точно пробил в дальний угол.

Отметим, что в добавленное арбитром время Ричард Алмейда получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Напомним, что первый матч, состоявшийся 6 августа в Никосии, завершился победой "Карабаха" со счетом 2:1. Таким образом, по сумме двух встреч в раунд плей-офф Лиги чемпионов пробилась кипрская команда.