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    "Карабах" приобрел украинского вратаря

    Агдамский представитель заключил с украинцем Антоном Каниболоцким двухгодичный контракт

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Продолжающий усиливать состав к сезону 2017/18 "Карабах" осуществил трансфер еще одного футболиста.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, агдамский представитель заключил с украинским вратарем Антоном Каниболоцким двухгодичный контракт.

    Голкипер примкнул к команде на тренировочных сборах в Австрии. Начавший профессиональную карьеру в украинском "Днепре" 29-летний игрок после перешел в "Кривбасс". В 2012 году голкипер перешел в донецкий "Шахтер" и до конца сезона носил форму этой команды. Он получил приглашение в борную Украины из футболистов до 21 года.

    Отметим, что "Карабах" добавил в состав Аббаса Гусейнова, контракт которого с бакинским "Интером" завершился летом.

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