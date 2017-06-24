"Карабах" приобрел украинского вратаря

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Продолжающий усиливать состав к сезону 2017/18 "Карабах" осуществил трансфер еще одного футболиста.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, агдамский представитель заключил с украинским вратарем Антоном Каниболоцким двухгодичный контракт.

Голкипер примкнул к команде на тренировочных сборах в Австрии. Начавший профессиональную карьеру в украинском "Днепре" 29-летний игрок после перешел в "Кривбасс". В 2012 году голкипер перешел в донецкий "Шахтер" и до конца сезона носил форму этой команды. Он получил приглашение в борную Украины из футболистов до 21 года.

Отметим, что "Карабах" добавил в состав Аббаса Гусейнова, контракт которого с бакинским "Интером" завершился летом.