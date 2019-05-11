​"Карабах" приобрел билеты на игру с "Нефтчи" для болельщиков

В XXVIII туре Премьер лиги Азербайджана клуб "Карабах", который станет гостем "Нефтчи", раздал болельщикам 700 билетов.

Об этом Report сообщил пресс-секретарь клуба Нурлан Ибрагимов. По его словам, клуб приобрел билеты по цене 50 манатов, в общей сложности 35 тыс. манатов.

Отметим, что игра начнется сегодня, в 18:00 на Bakcell Arena. После завершения матча состоится церемония награждения. "Карабах", который поднимет чемпионский кубок, получит золотую медаль, "Нефтчи" – серебряную, "Сабаил" – бронзовую.