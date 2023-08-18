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"Карабах" принес очередные очки Азербайджану в рейтинге УЕФА

"Карабах" принес очередные очки Азербайджану в рейтинге УЕФА "Карабах" принес Азербайджану очередные очки в рейтинге УЕФА.
Футбол
18 августа 2023 г. 09:31
Карабах принес очередные очки Азербайджану в рейтинге УЕФА

Агдамский клуб "Карабах" принес Азербайджану очередные очки в рейтинге УЕФА.

Как сообщает Report, чемпион Азербайджана победил ХИК в Финляндии со счетом 2:1 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

При этом количество очков страны в текущем сезоне составило 2,250. В настоящее время, у Азербайджана в сумме за пять лет 16,500 очков, занимает 29-ю строчку в рейтинге, и с этим показателем страна по-прежнему идет 29-й в рейтинг-листе УЕФА.

"Сабах" в серии пенальти уступил сербскому "Партизану" - 4:5, а основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:2.

"Нефтчи" в Турции проиграл "Бешикташу" со счетом 1:2.

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Версия на азербайджанском языке UEFA reytinqi: "Qarabağ" Azərbaycana növbəti xalları qazandırıb

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