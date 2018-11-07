"Карабах" прибыл в город Полтава, в котором проведет матч с "Ворскла" - ФОТО

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Карабах" прибыл в украинскую Полтаву, где проведет матч с "Ворскла" в рамках V тура группового этапа Лиги Европы.

Как сообщает командированный в Полтаву сотрудник Report, чартерный рейс с представителем Агдама высадился в местном аэропорту в 21:30 по бакинскому времени.

7 ноября "Карабах" проведет открытую тренировку для журналистов на стадионе имени Алексея Бутовского. Главный тренер Гурбан Гурбанов и один из игроков проведут пресс-конференцию до тренировки в 20:30. Матч состоится 8 октября в 24:00.