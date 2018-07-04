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    "Карабах" представил свой новый трансфер - вратаря сборной Исландии

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ "Карабах" представил свой новый трансфер – вратаря национальной сборной Исландии Ханнеса Халлдорссона, приобретенного у датского "Раннерса".

    Как сообщает Report, агдамский клуб разместил фотографию 34-летнего голкипера, но детали договоренности не обнародовал. 

    Халлдорссон рассказал официальному сайту "Раннерс" о причинах смены клуба: 

    "Я доволен периодом своего пребывания здесь. В "Раннерсе" и  одноименном городе я чувствовал себя великолепно. Но мне уже 34 года. Настало время искать что-то новое и пуститься на поиски приключений. Я благодарен всем, кто был рядом за эти два года. Надеюсь, в будущем для "Раннерса" все сложится хорошо”.

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