"Карабах" представил свой новый трансфер - вратаря сборной Исландии

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ "Карабах" представил свой новый трансфер – вратаря национальной сборной Исландии Ханнеса Халлдорссона, приобретенного у датского "Раннерса".

Как сообщает Report, агдамский клуб разместил фотографию 34-летнего голкипера, но детали договоренности не обнародовал.

Халлдорссон рассказал официальному сайту "Раннерс" о причинах смены клуба:

"Я доволен периодом своего пребывания здесь. В "Раннерсе" и одноименном городе я чувствовал себя великолепно. Но мне уже 34 года. Настало время искать что-то новое и пуститься на поиски приключений. Я благодарен всем, кто был рядом за эти два года. Надеюсь, в будущем для "Раннерса" все сложится хорошо”.