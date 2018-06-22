"Карабах" предложил вратарю сборной Шотландии 2-летний контракт

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Уточнено имя еще одного вратаря, в котором заинтересован клуб "Карабах".

Как сообщает Report со ссылкой на Daily Express, это шотландец Джон Маклафлин. 31-летнему голкиперу предложен двухлетний контракт. Сообщается, что предложенные азербайджанским представителем условия выгодные.

Последний клубом Маклафлина был "Хартс", в котором в прошлом сезоне он вышел на поле 33 раза. Ранее он выступал в английских клубах, в том числе "Бредфорде" и "Бартоне". С этого года опытный игрок начал получать приглашение в сборную Шотландии и 2 июня дебютировал в игре против Мексики, окончившейся со счетом 0:1 в пользу соперников.

Отметим, что ранее была распространена информация, что "Карабах" хотел принять в состав вратаря итальянского клуба "Пескара" Винченцо Фиорилло.