"Карабах" потерял позиции в мировом рейтинге, "Нефтчи" продвинулся

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) обнародовала новый мировой рейтинг клубов.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) обнародовала новый мировой рейтинг клубов.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт IFFHS, представители Азербайджана "Карабах" и "Нефтчи" вошли в список из 302 команд.

В сравнении с прошлым месяцем агдамский клуб понизился на четыре позиции в рейтинге. Чемпион страны занял 71-е место с 138,5 очками.

"Нефтчи" с 67 очками продвинулся на 21 место, заняв 287-ю строчку.

Испанский клуб "Реал Мадрид" остается бессменным лидером рейтинга, на его счету 313 очков. Английский "Манчестер Сити" расположился на втором месте с 279 очками. Первую тройку замыкает представитель Бразилии "Фламенго" с 278 очками.