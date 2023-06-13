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"Карабах" потерял позиции в мировом рейтинге, "Нефтчи" продвинулся

"Карабах" потерял позиции в мировом рейтинге, "Нефтчи" продвинулся Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) обнародовала новый мировой рейтинг клубов.
Футбол
13 июня 2023 г. 10:03
Карабах потерял позиции в мировом рейтинге, Нефтчи продвинулся

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) обнародовала новый мировой рейтинг клубов.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт IFFHS, представители Азербайджана "Карабах" и "Нефтчи" вошли в список из 302 команд.

В сравнении с прошлым месяцем агдамский клуб понизился на четыре позиции в рейтинге. Чемпион страны занял 71-е место с 138,5 очками.

"Нефтчи" с 67 очками продвинулся на 21 место, заняв 287-ю строчку.

Испанский клуб "Реал Мадрид" остается бессменным лидером рейтинга, на его счету 313 очков. Английский "Манчестер Сити" расположился на втором месте с 279 очками. Первую тройку замыкает представитель Бразилии "Фламенго" с 278 очками.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" klubu dünya reytinqində geriləyib, "Neftçi" irəliləyib

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