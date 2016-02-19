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    "Карабах" потерял одну позицию в рейтинге УЕФА

    УЕФА обнародовала новый рейтинг клубов

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ УЕФА обнародовала новый рейтинг клубов.

    Как сообщает Report, "Карабах" потерял прежнюю позицию.

    Датский клуб "Мидтьюланд" поднялся с 136-й позиции на 124-ю, это привело к тому, что "Карабах" потерял одну позицию и занял 130-е место. В активе команды под руководством Гурбана Гурбанова насчитывается 13,475 очка.

    В списке с 163,057 очками лидирует испанский клуб "Реал Мадрид", на втором месте находится "Бавария" (Германия) со 152,064 очками, а третью позицию занимает "Барселона" (150,057 очков). 

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