"Карабах" потерял очки в матче с "Кешля" - ВИДЕО

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Прошел очередной матч 21-го тура в рамках Азербайджанской Премьер-Лиги по футболу.

Как передает Report, второй матч дня прошел между лидером «Карабах»-ом и «Кешля».

Гости открыли счет на 34-ой минуте с помощью гола забитого Славика Алхасова. Однако хозяева сумели избежать наказания. На 57-ой минуте встречи отличился Ричард Алмейда.

После этой ничьей «Карабах» довел количество очков до 50-ти. «Кешля» же находится на 7-ой позиции с 17-ю очками.

В матче-открытии тура «Кяпяз» и «Зире» сыграли в безголевую ничью. Тур завершится 2-го апреля встречами «Габала» - «Сумгайыт» и «Нефтчи» - « Сабаил».