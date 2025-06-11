"Карабах" потерял 5 мест в рейтинге IFFHS

10:32

Футбольный клуб "Карабах" потерял пять позиций в обновленном мировом рейтинге Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Как сообщает Report, чемпион Азербайджана имеет в своем акктиве 144,75 балла и занимает 119-е место.

Клуб "Зиря" поднялся с 233-го на 232-е место (95,75 балла), а "Сабах" улучшил свою позицию сразу на 50 строчек, занимает 317-е место с 76 баллами.

"Араз-Нахчыван" имеет 61,25 балла и расположился на 446-й строчке (+8 позиций).

Лидирует в рейтинге испанский "Реал" (470 баллов), вторым идет "Барселона" (434 балла), следом — итальянский "Интер" (419 баллов).