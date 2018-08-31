"Карабах" попал в группу с самым высоким рейтингом

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Карабах" в Лиге Европы попал в группу с самым высоким суммарным рейтингом.

По сообщению Report, об этом стало известно после состоявшейся в Монако жеребьевки.

Cоперниками "Карабаха" в группе E станут "Aрсенал" с 93.000 очками, португальский "Спортинг" с 40.000 очками и "Ворскла" с 8 226 рейтинговыми очками.

В активе "Карабаха" 20 500 очков. В общей сложности, актив четырех команд составляет 161 726, что является самым высоким показателем среди групп.

С другой стороны, противники азербайджанского клуба по группе попали в Лигу Европы напрямую. "Aрсенал" занимает 6-ю строчку в Английской Премьер-лиге, "Спортинг" – 3-ю позицию в Португальской, а "Ворскла" – 3-ю строчку в Украинской Премьер-лиге. Учитывая высокий рейтинг этих команд, они оказались в Лиге Европы, минуя квалификационные раунды.

Отметим, что матчи группового этапа стартуют 20 сентября.