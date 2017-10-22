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    "Карабах" получил первое поражение в этом сезоне в премьер-лиге Азербайджана - ВИДЕО

    Габала одержала на своем поле победу над агдамцами

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В Премьер-Лиге Азербайджана состоялась заключительная игра IX тура. 

    Как сообщает Report, в центральном матче тура встречались «Габала» и «Карабах» (Агдам). Игра завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол на 8-й минуте матча забил игрок "Габалы" Асиф Мамедов. 

    Победа дала возможность габалинцам сравнять очки в турнирной таблице с "Карабахом" и подняться на второе место - «Карабах» лидирует благодаря лучшей разнице мячей. Помимо этого, у агдамцев на счету остается несыгранный матч с командой «Сабаил». 

    Отметим, что это первое поражение "Карабаха" в этом сезоне в чемпионате Азербайджана.  

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