"Карабах" подписал контракт с Шахруддином Магомедалиевым

Футбольный клуб "Карабах" подписал с Шахруддином Магомедалиевым контракт сроком на один год.

Футбольный клуб "Карабах" подписал с Шахруддином Магомедалиевым контракт сроком на один год.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба клуба.

30-летний голкипер, выступавший в прошлом сезоне в турецком клубе "Адана Демирспор", будет играть в составе азербайджанской команды до лета 2025 года.

Шахрудин Магомедалиев ранее играл в составе агдамского клуба в 2016-2024 годах и за этот период 7 раз становился чемпионом Азербайджана и 3 раза выигрывал национальный кубок. Он провел в составе сборной Азербайджана 29 матчей. Летом 2023 года голкипер перешел в турецкий клуб.