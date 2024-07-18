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"Карабах" подписал контракт с Шахруддином Магомедалиевым 

"Карабах" подписал контракт с Шахруддином Магомедалиевым  Футбольный клуб "Карабах" подписал с Шахруддином Магомедалиевым контракт сроком на один год.
Футбол
18 июля 2024 г. 13:11
Карабах подписал контракт с Шахруддином Магомедалиевым 

Футбольный клуб "Карабах" подписал с Шахруддином Магомедалиевым контракт сроком на один год.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба клуба.

30-летний голкипер, выступавший в прошлом сезоне в турецком клубе "Адана Демирспор", будет играть в составе азербайджанской команды до лета 2025 года.

Шахрудин Магомедалиев ранее играл в составе агдамского клуба в 2016-2024 годах и за этот период 7 раз становился чемпионом Азербайджана и 3 раза выигрывал национальный кубок. Он провел в составе сборной Азербайджана 29 матчей. Летом 2023 года голкипер перешел в турецкий клуб.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" Şahruddin Məhəmmədəliyevlə müqavilə bağlayıb - RƏSMİ

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