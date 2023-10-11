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“Карабах” поднялся на три строчки в мировом рейтинге клубов

“Карабах” поднялся на три строчки в мировом рейтинге клубов Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала новый мировой рейтинг клубов.
Футбол
11 октября 2023 г. 17:20
“Карабах” поднялся на три строчки в мировом рейтинге клубов

Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала новый мировой рейтинг клубов.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт федерации, в список из 414 команд попали три представителя Азербайджана.

ФК “Карабах”, занявший в прошлом месяце 64-ю строчку, вновь добился успеха, и поднялся на 61-е место рейтинга с 144,5 баллами. Чемпиона Азербайджана опередили такие клубы, как “Аякс” (Нидерланды), "Ривер Плейт" (Аргентина), “Челси”, “Тоттенхэм” (Великобритания), “Атлетико” (Испания) и “Марсель” (Франция).

Клубы "Сабах" и "Нефтчи" опустились с 286-го на 302-е место, и с 311-го на 318-е место соответственно.

Отметим, что мировой рейтинг возглавляет победитель английской Премьер-лиги и Лиги чемпионов УЕФА “Манчестер Сити” (304 очка). Испанский клуб ”Реал“ занял второе место (291 очко), а итальянский ”Интер" (254 очка) поднялся на третье место.

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Версия на азербайджанском языке Dünya reytinqi: “Qarabağ” irəliləyib, “Sabah” və “Neftçi” geriləyiblər

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