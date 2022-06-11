"Карабах" поднялся еще на 10 ступеней в мировом рейтинге

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала новый мировой рейтинг клубов.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала новый мировой рейтинг клубов.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт IFFHS, в списке из 302 команд есть и команды, представляющие Азербайджан, - "Карабах" и "Нефтчи".

Имея в активе 141,5 очка, "Карабах" поднялся на 10 ступеней по сравнению с прошлым месяцем и занял 89-е место.

"Черно-белые" с 81 очком опустились с 221-й позиции на 235-ю.

Первую тройку в списке занимают "Палмейрас" (Бразилия) с 310 очками, "Ливерпуль" (Англия) с 291 очком и "Фламенго" (Бразилия) с 287 очками.