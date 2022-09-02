"Карабах" побил рекорд "Нефтчи", "Кяпаз" установил свой антирекорд

Футбольный клуб "Карабах" в пятый раз за свою историю начал сезон с четырех побед подряд.

Футбольный клуб "Карабах" в пятый раз за свою историю начал сезон с четырех побед подряд.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной Лиги, таким образом агдамский клуб обновил рекорд "Нефтчи", на счету которого по четыре победы в матчах четырех сезонов.

Футбольный клуб "Кяпаз" проиграл в пяти матчах подряд в этом сезоне, установив тем самым антирекорд последних семи сезонов. Гянджинский клуб впервые начинает чемпионат с пяти поражений. В сезоне 2012/2013 команда проиграла четыре игры подряд, но одержала победу в пятом матче.