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"Карабах" побил рекорд "Нефтчи", "Кяпаз" установил свой антирекорд

"Карабах" побил рекорд "Нефтчи", "Кяпаз" установил свой антирекорд Футбольный клуб "Карабах" в пятый раз за свою историю начал сезон с четырех побед подряд.
Футбол
2 сентября 2022 г. 11:48
Карабах побил рекорд Нефтчи, Кяпаз установил свой антирекорд

Футбольный клуб "Карабах" в пятый раз за свою историю начал сезон с четырех побед подряд.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной Лиги, таким образом агдамский клуб обновил рекорд "Нефтчи", на счету которого по четыре победы в матчах четырех сезонов.

Футбольный клуб "Кяпаз" проиграл в пяти матчах подряд в этом сезоне, установив тем самым антирекорд последних семи сезонов. Гянджинский клуб впервые начинает чемпионат с пяти поражений. В сезоне 2012/2013 команда проиграла четыре игры подряд, но одержала победу в пятом матче.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" "Neftçi"nin rekordunu yeniləyib, "Kəpəz" antirekorda imza atıb

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