"Карабах" победил "Сабаил"

Состоялся еще один матч первого тура азербайджанской Премьер-лиги

Состоялся еще один матч первого тура азербайджанской Премьер-лиги.

Как передает Report, на стадионе Azersun Arena, "Карабах" принимал "Сабах".

Встреча, которую судил рефери ФИФА Рагим Гасанов, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. Дублем отметился Махир Эмрели (45-я и 68-я минута).

В прежним матчах тура "Кешля" на выезде победила "Сумгайыт" - 1:0, а "Нефтчи" дома победил "Сабаил" - 2:1. После этого результата "Карабах" захватил лидерство благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Отметим, что тур завершится 23 августа матчем "Габала" - "Зиря".