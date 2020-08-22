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"Карабах" победил "Сабаил"

"Карабах" победил "Сабаил" Состоялся еще один матч первого тура азербайджанской Премьер-лиги
Футбол
22 августа 2020 г. 22:22
Карабах победил Сабаил

Состоялся еще один матч первого тура азербайджанской Премьер-лиги.

Как передает Report, на стадионе Azersun Arena, "Карабах" принимал "Сабах".

Встреча, которую судил рефери ФИФА Рагим Гасанов, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. Дублем отметился Махир Эмрели (45-я и 68-я минута).

В прежним матчах тура "Кешля" на выезде победила "Сумгайыт" - 1:0, а "Нефтчи" дома победил "Сабаил" - 2:1. После этого результата "Карабах" захватил лидерство благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Отметим, что тур завершится 23 августа матчем "Габала" - "Зиря".

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" "Sabah"ı məğlub etdi

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