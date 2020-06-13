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"Карабах" победил "Сабаил"

"Карабах" победил "Сабаил"

Сегодня состоялся товарищеский матч между командами "Карабах" и "Сабаил".

Как передает Report, встреча которая состоялась на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, завершилась победой агдамского клуба со счетом 4:1.

Следует отметить, что по взаимному согласию сторон, игра длилась 120 минут.

Гости открыли счет на 7-й минуте, благодаря забитому мячу Бахадура Хазиева.

На 24-й минуте Махир Эмрели восстановил равновесие. В конце первого тайма Овусу Квабена вывел "Карабах" вперед - 2:1.

Во втором тайме доминировал чемпион страны. На 86-й минуте Гара Гараев увеличил преимущество. А на 116-й минуте, гол Филипа Озобича определил окончательный счет - 4:1.

В других параллельных матчах "Сабах" победил "Зиря" - 1:0, а "Нефтчи" одолел "Габала" со счетом 2:1.

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