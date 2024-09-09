О нас

"Карабах" - первый азербайджанский клуб, который появится в EAFC 25

"Карабах" - первый азербайджанский клуб, который появится в EAFC 25 "Карабах" - первый азербайджанский клуб, который появится в популярном футбольном симуляторе EAFC 25.
Футбол
9 сентября 2024 г. 17:39
Карабах - первый азербайджанский клуб, который появится в EAFC 25

"Карабах" - первый азербайджанский клуб, который появится в популярном футбольном симуляторе EAFC 25.

Как сообщает Report, агдамский клуб будет представлен в разделе Rest of World league (Другие мировые лиги) в игре, разработанной компанией EA Sports.

EA Sports FC 25 - это новая футбольная симуляционная игра, выпущенная Electronic Arts. Это будет второй выпуск серии EA Sports FC и 32-й выпуск в целом.

Игра станет доступна по всему миру 27 сентября. Для тех, кто сделал предварительный заказ, игра будет доступна 20 сентября на платформах Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One и Xbox Series X/S.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Qarabag FC makes history as first Azerbaijani club in EAFC 25
Версия на азербайджанском языке “Qarabağ” ilk dəfə Azərbaycan klubları arasında “EAFC 25”də yer alacaq

Самое важное

Париж-2024: Азербайджанский параатлет завоевал золотую медаль
ФотоПариж-2024: Азербайджанский параатлет завоевал золотую медаль
7 сентября 2024 г. 13:25
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева прибыли в Милан
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева прибыли в Милан
5 сентября 2024 г. 22:49
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Италии
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Италии
5 сентября 2024 г. 22:06
В Риме состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджаном и Италией
ФотоВ Риме состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджаном и Италией
5 сентября 2024 г. 21:28
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
5 сентября 2024 г. 11:45
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Италию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Италию
4 сентября 2024 г. 21:22
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями Кяльбаджара
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями Кяльбаджара
2 сентября 2024 г. 22:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi