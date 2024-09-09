"Карабах" - первый азербайджанский клуб, который появится в EAFC 25

"Карабах" - первый азербайджанский клуб, который появится в популярном футбольном симуляторе EAFC 25.

"Карабах" - первый азербайджанский клуб, который появится в популярном футбольном симуляторе EAFC 25.

Как сообщает Report, агдамский клуб будет представлен в разделе Rest of World league (Другие мировые лиги) в игре, разработанной компанией EA Sports.

EA Sports FC 25 - это новая футбольная симуляционная игра, выпущенная Electronic Arts. Это будет второй выпуск серии EA Sports FC и 32-й выпуск в целом.

Игра станет доступна по всему миру 27 сентября. Для тех, кто сделал предварительный заказ, игра будет доступна 20 сентября на платформах Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One и Xbox Series X/S.