АПОЭЛ сравнивает счет в матче Лиги Европы с "Карабахом" - ФОТО - ОБНОВЛЕНО - 2

АПОЭЛ сравнивает счет в матче Лиги Европы с "Карабахом" - ФОТО - ОБНОВ

24 октября, 2019 21:26

https://report.az/storage/news/5a3e05c6287330fed80d04abca104144/3f13eb9d-c6da-4d04-bf24-77d5a46cf891_292.jpg АПОЭЛ сравнивает счет в матче Лиги Европы с "Карабахом". Как сообщает Report, ответный го на 29-й минуте забил защитник гостей, капитан команды Николас Янну. ***21:10 Агдамский "Карабах" открывает счет в матче III тура группового этапа Лиги Европы с кипрским АПОЭЛ. Как сообщает Report, на 13-й минуте хозяев вывел вперед полузащитник Дани Кинтана. ***21:08 В Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова стартовал матч III тура группового этапа Лиги Европы между агдамским "Карабахом" и кипрским АПОЭЛ, сообщает Report.

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