АПОЭЛ сравнивает счет в матче Лиги Европы с "Карабахом" - ФОТО - ОБНОВЛЕНО - 2

АПОЭЛ сравнивает счет в матче Лиги Европы с "Карабахом".
Как сообщает Report, ответный го на 29-й минуте забил защитник гостей, капитан команды Николас Янну.
***21:10
Агдамский "Карабах" открывает счет в матче III тура группового этапа Лиги Европы с кипрским АПОЭЛ.
Как сообщает Report, на 13-й минуте хозяев вывел вперед полузащитник Дани Кинтана.
***21:08
В Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова стартовал матч III тура группового этапа Лиги Европы между агдамским "Карабахом" и кипрским АПОЭЛ, сообщает Report.
Təbriz QuliyevАвтор новости