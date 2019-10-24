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АПОЭЛ сравнивает счет в матче Лиги Европы с "Карабахом" - ФОТО - ОБНОВЛЕНО - 2

АПОЭЛ сравнивает счет в матче Лиги Европы с "Карабахом" - ФОТО - ОБНОВ

АПОЭЛ сравнивает счет в матче Лиги Европы с "Карабахом".

Как сообщает Report, ответный го на 29-й минуте забил защитник гостей, капитан команды Николас Янну.

***21:10

Агдамский "Карабах" открывает счет в матче III тура группового этапа Лиги Европы с кипрским АПОЭЛ.

Как сообщает Report, на 13-й минуте хозяев вывел вперед полузащитник Дани Кинтана.

***21:08

В Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова стартовал матч III тура группового этапа Лиги Европы между агдамским "Карабахом" и кипрским АПОЭЛ, сообщает Report.

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