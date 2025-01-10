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"Карабах" отклонил первое предложение "Фламенго" по трансферу Жуниньо

"Карабах" отклонил первое предложение "Фламенго" по трансферу Жуниньо "Карабах" отклонил первое предложение бразильского клуба "Фламенго" в связи с трансфером Олавио Жуниньо, однако переговоры между сторонами продолжаются.
Футбол
10 января 2025 г. 09:56
Карабах отклонил первое предложение Фламенго по трансферу Жуниньо

"Карабах" отклонил первое предложение бразильского клуба "Фламенго" в связи с трансфером Олавио Жуниньо, однако переговоры между сторонами продолжаются.

Как сообщает Report со ссылкой на местное издание Terra, представитель Серии А намерен вновь обратиться в связи с 28-летним нападающим.

Согласно информации, "Карабах" запрашивает за этот трансфер около 6 млн евро, в то время как "Фламенго" пытается снизить эту сумму.

"Красно-черные" хотели приобрести игрока за 4 млн евро.

Отметим, что Олавио Жуниньо носит форму "Карабаха" с 2023 года. Он является победителем чемпионата и кубка Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" hücumçusu üçün "Flamenqo"nun ilk təklifini rədd edib, danışıqlar davam edir

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