"Карабах" отклонил первое предложение "Фламенго" по трансферу Жуниньо

"Карабах" отклонил первое предложение бразильского клуба "Фламенго" в связи с трансфером Олавио Жуниньо, однако переговоры между сторонами продолжаются.

"Карабах" отклонил первое предложение бразильского клуба "Фламенго" в связи с трансфером Олавио Жуниньо, однако переговоры между сторонами продолжаются.

Как сообщает Report со ссылкой на местное издание Terra, представитель Серии А намерен вновь обратиться в связи с 28-летним нападающим.

Согласно информации, "Карабах" запрашивает за этот трансфер около 6 млн евро, в то время как "Фламенго" пытается снизить эту сумму.

"Красно-черные" хотели приобрести игрока за 4 млн евро.

Отметим, что Олавио Жуниньо носит форму "Карабаха" с 2023 года. Он является победителем чемпионата и кубка Азербайджана.