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"Карабах" потерял 6 позиций в мировом рейтинге

"Карабах" потерял 6 позиций в мировом рейтинге Клуб "Карабах" опустился на 6 позиций в мировом рейтинге.
Футбол
10 февраля 2025 г. 09:56
Карабах потерял 6 позиций в мировом рейтинге

Клуб "Карабах" потерял 6 позиций в мировом рейтинге.

Как сообщает Report, об этом говорится на официальном сайте Международной федерации футбольной истории и статистики.

В настоящее время клуб занимает 87-ое место с 166,25 очками, другой азербайджанский клуб - "Зиря" (103,25 очков) - в этом рейтинге расположился на 208-ой позиции (без изменений).

"Сабах" (61 очко), потерял 14 позиций и занимает 400-е место, а "Туран Товуз" с 53,75 очками расположился на 499-м месте.

Отметим, что в рейтинге, в который включены 504 команды, лидирует испанский "Реал" (481 очко).

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" klubu dünya reytinqində geriləyib

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