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"Карабах" - одна из трех команд в европейской зоне, не потерявших очки в своем чемпионате

"Карабах" - одна из трех команд в европейской зоне, не потерявших очки в своем чемпионате На сегодняшний день в текущем сезоне в Европе не произошло изменений в количестве команд, выигравших все матчи в местных лигах.
Футбол
31 октября 2022 г. 09:26
Карабах - одна из трех команд в европейской зоне, не потерявших очки в своем чемпионате

На сегодняшний день в текущем сезоне в Европе не произошло изменений в количестве команд, выигравших все матчи в местных лигах.

Как сообщает Report, "Карабах" в очередной раз попал в список.

"Скакуны" во всех первых 11 матчах азербайджанской Премьер-лиги покинули поле с 3 очками. Встреча чемпиона страны с "Туран Товузом" в III туре была отложена на 9 ноября.

В Люксембурге "Дюделанж" выиграл все 10 игр. На прошлой неделе команда не вышла на матч чемпионата.

В Греции "Панатинаикос", обыгравший на выезде "Волос" со счетом 5:1, довел число своих побед в Суперлиге до 10.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" Avropa zonasında öz çempionatında xal itirməyən 3 komandadan biridir

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