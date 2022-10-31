"Карабах" - одна из трех команд в европейской зоне, не потерявших очки в своем чемпионате

На сегодняшний день в текущем сезоне в Европе не произошло изменений в количестве команд, выигравших все матчи в местных лигах.
Как сообщает Report, "Карабах" в очередной раз попал в список.
"Скакуны" во всех первых 11 матчах азербайджанской Премьер-лиги покинули поле с 3 очками. Встреча чемпиона страны с "Туран Товузом" в III туре была отложена на 9 ноября.
В Люксембурге "Дюделанж" выиграл все 10 игр. На прошлой неделе команда не вышла на матч чемпионата.
В Греции "Панатинаикос", обыгравший на выезде "Волос" со счетом 5:1, довел число своих побед в Суперлиге до 10.