"Карабах" одержал первую победу в Лиге Европы в Полтаве - ОБНОВЛЕНО

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Агдамский «Карабах» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы гостил у «Ворсклы».

Как сообщает Report, матч завершился со счетом 1:0 в пользу азербайджанского клуба. Единственный мяч забил Абдуллаев на 13-й минуте с пенальти.

Примечательно, что рефери дважды останавливал игру из-за беспорядков, которые устроили болельщики, кидая с трибун пиротехнику. На 60-й минуте арбитр и во все решил увести команды в подтрибунное помещение, но спустя 10 минут вернул всех на поле и возобновил встречу.

"Ворскла" (Украина) – "Карабах" (Азербайджан) 0:1

Гол: 0:1 – 13, пенальти Абдуллаев.

"Ворскла" – Шуст, Чижов, Артур, Пердута, Якубу (Николас Карека, 55), Скляр, Чеснаков, Шарпар, Ребенок, Кулач, Коломоец.

"Карабах" – Халльдоурссон, Садыгов, Жезничак, Медведев, Герье, Славчев, Мичел, Зубир (Мадатов, 81), Абдуллаев, Деларж (Озобич, 88), Гараев.

Предупреждения: Герье (34), Якубу (52), Медведев (56), Скляр (63), Чижов (80), Шарпар (90).

***01:29

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Ворскла» – «Карабах» (0:1, второй тайм) был прерван главным арбитром Сандро Шерером.

Как сообщает Report, На 65-й минуте арбитр отправил команды в подтрибунное помещение.

Причиной тому стали беспорядки на трибунах, были слышны взрывы петард.

На 49-й минуте Шерер матч приостановил и возобновил на 51-й.